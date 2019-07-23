В Уфе на 49-м году жизни скончался экс-гендиректор «BUSINESS FM Уфа» Сергей Анацкий

— Я познакомился с Сергеем давно. В далеком 199* году, на монтаже рессиверов для трансляции коммерческого радио «Европа Плюс». Помогал ему радио Европа Плюс в Уфе включить. Как? Да так. Без документов, без разрешений и лицензий, по предварительной договоренности, пожали с Анацким друг другу руки и ребята (Миха Е., Андрюха К иСтарпом с Лёпиком. Кого забыл, извиняйте) полезли на БЭТОвскую трубу. Посадили рессиверы на анкера, скинули фидер сверху, да завели его в форточку котельной... Поставили рубильник и включили. Так раньше всё делалось. Сначала ставилось, потом утверждалось... Вот такие дела. Покойся с миром Сергей. Ты много сделал для этого города. Мы будем помнить тебя, - пишет Владимир Кобзев в своем Живом Журнале.