В работе «Яндекс» произошел сбой

В самой IT-компании наличие проблемы признали. Об этом информирует RNS.

Источники DownDetector сообщили о неполадках в работе таких сервисов, как «Яндекс.Карты», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Дзен». Сбои начались с 23:00 понедельника.

Так при попытке зайти на почту пользователи могли наблюдать предупреждения о проведении внеплановых технических работ. Из сообщения следовало, что «сервис временно недоступен». При этом «письма продолжают доставляться». Причитать их будет можно позже.

В «Яндекс» рассказали, что их специалисты оперативно устранили нарушения к 24:00. Кратковременных трудностей с доступом к сервисам «Яндекса» у пользователей больше нет. Сейчас все работает в штатном режиме.