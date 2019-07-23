В работе «Яндекс» произошел сбой
По данным сервиса DownDetector, пользователи интернета жалуются на сбой в работе сервисов поисковой системы «Яндекс».
В самой IT-компании наличие проблемы признали. Об этом информирует RNS.
Источники DownDetector сообщили о неполадках в работе таких сервисов, как «Яндекс.Карты», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Дзен». Сбои начались с 23:00 понедельника.
Так при попытке зайти на почту пользователи могли наблюдать предупреждения о проведении внеплановых технических работ. Из сообщения следовало, что «сервис временно недоступен». При этом «письма продолжают доставляться». Причитать их будет можно позже.
В «Яндекс» рассказали, что их специалисты оперативно устранили нарушения к 24:00. Кратковременных трудностей с доступом к сервисам «Яндекса» у пользователей больше нет. Сейчас все работает в штатном режиме.
Подобные сбои в работе «Яндекс» происходили и раньше. Пользователи не могли получить доступ к сервисам российской поисковой системы в мае, конце июня и середине июля текущего года. Причины неполадок не раскрываются.