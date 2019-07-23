Фото: pxhere.com
В Москве на серой ветке метро произошел сбой
23 июля, 15:49Общество
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В столице России на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена случился сбой в движении поездов.
На страничке столичной подземки в Twitter появились сведения об увеличении интервалов движения составов в направлении центра города на южном участке Серой ветке. Об этом пишет RNS.
Пользователи соцсетей информацию подтверждают. Москвичи жалуются на отсутствие движения поездов в обратном направлении. Один из горожан написал, что от станции «Бульвар Дмитрия Донского» нет составов в сторону «Аннино». На станции «Улица Академика Янгеля» поезд простоял порядка 20 минут.
Между тем в самом столичном метрополитене уверяют, что движение составов уже ввели в обычный график.
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