В Москве на серой ветке метро произошел сбой

На страничке столичной подземки в Twitter появились сведения об увеличении интервалов движения составов в направлении центра города на южном участке Серой ветке. Об этом пишет RNS.

Пользователи соцсетей информацию подтверждают. Москвичи жалуются на отсутствие движения поездов в обратном направлении. Один из горожан написал, что от станции «Бульвар Дмитрия Донского» нет составов в сторону «Аннино». На станции «Улица Академика Янгеля» поезд простоял порядка 20 минут.