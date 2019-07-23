Фото: minsvyaz.ru
В Госдуме высказали сомнение относительно законопроекта о клиентах электронной почты
23 июля, 21:38Общество
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Свои сомнения относительно законопроекта об идентификации клиентов электронной почты высказали в Государственной думе.
В частности, заместитель главы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что законопроект усложнит систему и может вызвать потери почтовых сервисов. Об этом 23 июля сообщило издание RT.
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