В Башкирии жару «разбавит» набор осадков: дождь, град, ветер и грозы
23 июля, 16:07ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Башгидромет дал весьма насыщенный событиями прогноз погоды.
Завтра, 24 июля, по Башкирии и в Уфе синоптики предсказали в течение дня переменную облачность, а также дожди. В ряде районов возможны град, грозы, шквалистый ветер.
Температура воздуха ночью +20…+22 градуса. Днем воздух прогреется до 25 градусов.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится.
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