В Башкирии внесли поправки в закон, защищающий жилищные права детей-сирот
Эти поправки направлены на упрощение выдачи жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Ранее доля квартир выданных детям-сиротам в многоквартирных домах, не мог превышать 25% из общего количества. Депутаты Курултая-Госсобрания республики пересмотрели закон в пользу сирот. Теперь это правило не работает в населенных пунктах численностью менее 10 тысяч населения и в домах, где менее 10 квартир.
Такое вмешательство в закон возникло, так как в небольших населенных пунктах не могут выполнить обязательства перед детьми-сиротами из-за небольшого объема строительства социального жилья. Теперь муниципалитеты имеют возможность обеспечить жильем детей-сирот по максимуму, сообщил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.
Он также объяснил, почему ранее власти выдавали лишь 25% квартир в доме воспитанникам детских домов. По словам Толкачева, это было сделано в связи с необходимостью социализации детей.
- Как показала практика, в некоторых случаях это условие оказалось сложно исполнимым, - отметил парламентарий.
Напомним, ранее Медиакорсеть подробно расследовала проблему обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Белорецком районе Башкирии. Выяснилось, что большинству из них достаются помещения в аварийном или в предаварийном состоянии. Текстом расследования можно ознакомиться здесь.