Талантливых детей и начинающих молодых футболистов поддержат Игорь Акинфеев и ВСК

Покупая полис ВСК по таким программам, как каско, страхование недвижимости, жизни и здоровья, страховую защиту можно получить на специальных условиях. Кроме того, это поможет развивать детский и молодежный спорт, пишет tagilcity.ru.

По словам председателя совета директоров ВСК Сергея Алексеевича Цикалюка, компания всегда рада помочь начинающим спортсменам, чтобы они добились успеха. Он надеется, что общественность поддержит столь важный социальный проект, который внесет свой вклад в развитие не только юношеского, но и профессионального футбола страны.

Поддержать молодых спортсменов просто: нужно всего лишь ввести промокод PENALTY при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК Страхование». Часть средств от продажи поступит в благотворительный фонд «Страна футбола», созданный Игорем Акинфеевым.

«Фонд «Страна футбола» создавался для обучения и сопровождения карьеры талантливых детей и начинающих футболистов», – пояснил спортсмен. Его задача – создать эффективную систему обучения не только футболистов, но и тренеров, работающих с детьми. ВСК Акинфеев назвал одной из самых надежных страховых компаний, работа с которой принесет хорошие плоды.