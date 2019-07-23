Суд оштрафовал главного архитектора Ростова за отказ в разрешении на строительство

Как сообщает издание ФедералПресс, против женщины прокуратура возбудила несколько дел об административных правонарушениях. Так, согласно решению мирового судьи, Гавриленко получила штраф.

Так, исходя из информации прокуратуры, Гавриленко приняла решение не продлевать разрешение на строительство ООО «Росток» и ЗАО «Эмпилс». Примечательно, но основания на то она не имела.

Гавриленко является исполняющими обязанности Романа Илюгина, который недавно был отпущен из СИЗО, где находился полгода. Адвокаты Илюгина смогли добиться более мягкой меры пресечения, и теперь мужчина отправлен под домашний арест.