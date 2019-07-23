Фото: pixabay.com
Российским детям упростили попадание в одну школу со своими братьями и сестрами
23 июля, 21:41Общество
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Депутаты ГД в первом чтении приняли законопроект, согласно которому дети с большей вероятностью попадут в ту школу, где уже учатся их братья и сестры.
Такие нововведения позволят родителям избежать необходимости развозить детей в разные образовательные учреждения. Об этом 23 июля сообщило издание RT.
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