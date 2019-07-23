«Россети» возьмут на баланс энергосетевые активы Астраханской области

Стороны пришли к соглашению о совместном обеспечении стабильного развития и модернизации местного электросетевого комплекса.

Ливинский сообщил Бабушкину о планируемых мероприятиях по развитию электросистемы региона, а также представил ему нового главу филиала «Россети Юг» в Астрахани Виктора Писарева. Новый глава много лет трудился в астраханском филиале и теперь будет заниматься реализацией планов по развитию местного комплекса электросетей. Ливинский отметил высокие профессиональные качества Писарева и подчеркнул, что он отлично знаком с инфраструктурой Астраханской области, сообщает издание «Новые известия».

Главной темой встречи стало долгосрочное тарифное регулирование для компаний, которые занимаются обеспечением транспорта и распределением электроэнергии. Ливинский подчеркнул, что в «Россетях» должны учитывать доступность услуг, а также быть уверенными, что инвестиции в бесперебойное электроснабжение потребителей будут достаточными.

По словам министра энергетики России Александра Новака, на данный момент нужно сделать упор на развитии инфраструктуры для того, чтобы подключить новых абонентов.

По итогам встречи было принято решение о подписании соглашения между группой компаний «Россети» и администрацией Астраханской области.

Также в ходе совещания был поднят вопрос консолидации электросетевых активов холдинга на территории региона. Планируется, что в ближайшее время между «Россетями» и администрацией региона будет заключено рамочное соглашение, в результате которого на баланс энергетиков перейдут объекты, находящиеся в собственности региона и муниципалитетов.