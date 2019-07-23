Немоляева рассказала о работе с Боярским и Шнуровым

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Народная артистка РСФСР, актриса Светлана Немоляева приняла участие в съемках кинокартины Стаса Мареева «Этаж» вместе с Михаилом Боярским, Лией Ахеджаковой, Сергеем Шнуровым и Семеном Стругачевым.
Фильм должен выйти на экраны уже в 2019 году, информирует газета «Известия».
Немоляева исполнила роль проживающей в «коммуналке» аристократки. Она рассказала, что снималась в данном проекте с радостью, несмотря на необходимость совмещения поездок в Петербург с игрой в московском театре.
Однако актриса отметила, что к обсценной лексике как на съемках, так и в быту, относится отрицательно.
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