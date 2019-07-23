Немоляева рассказала о работе с Боярским и Шнуровым

Фильм должен выйти на экраны уже в 2019 году, информирует газета «Известия».

Немоляева исполнила роль проживающей в «коммуналке» аристократки. Она рассказала, что снималась в данном проекте с радостью, несмотря на необходимость совмещения поездок в Петербург с игрой в московском театре.