Кредитный рейтинг двух “дочек” “Россетей” вырос до «ВВ+»

Как сообщает издание «Новые известия», перед этим состоялась рейтинговая встреча представителей агентства и руководителей финансового блока «Россетей». В ходе совещания были продемонстрированы ключевые прогнозируемые показатели, а также озвучены планы мероприятия по реализации проекта цифровой трансформации сети и изменениям в законодательном регулировании отрасли. Подчеркивается, что аналогичные совещания состоялись и в дочерних предприятиях.

Для принятия решения о повышении рейтинга агентство анализировало стабильность повышения показателей операционной деятельности и то, как они позитивно сказываются на экономической сфере страны.

Заместитель генерального директора по финансам компании «Россети» Егор Прохоров отметил, что повышение кредитного рейтинга у дочерних компаний «МОЭСК» и «МРСК Центра» - это благоприятное известие не только для руководства самих компаний, но также для всего сообщества инвесторов. Он подчеркнул, что сотрудничество с представителями рейтинговых агентств – одно из приоритетных направлений для коллектива «Россетей», благодаря которому снижается часть расходов по обслуживанию долга всех компаний, входящих в холдинг.