Граждане России предлагают назвать трассу М11 «За шавермой»
23 июля, 19:13ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Наибольшей популярностью среди россиян пользуется альтернативное наименование трассы М11 между Москвой и Санкт-Петербургом, которое звучит как «За шавермой/За шаурмой».
Это выяснилось в результате проведенного в соцсети Facebook онлайн-голосования от компании «Автодор», сообщает газета «Известия».
Однако, даже несмотря на большую популярность, данное название исключили из итогового списка из-за возможных трудностей перевода на другие языки.
Окончательные итоги станут известны 24 июля. После этого будет организовано еще одно голосование - по выбору наиболее популярного варианта среди выбранных ранее 25. Принять участие в опросе можно будет до конца августа.
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