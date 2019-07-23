Борьба за собственный угол: В Башкирии перенесли судебное заседание по делу сироты

В Белорецком районном суде сегодня рассматривался вопрос о включении воспитанника детского дома Фирдауса Шайхутдинова в список детей-сирот, нуждающихся в получении социального жилья от государства. Первый раз суд в такой возможности отказал молодому человеку в апреле текущего года.

По словам Фирдауса, заседание было перенесено на 4 сентября. Судья решил, что районный отдел опеки и попечительства должен донести отсутствующие документы. Также они должны предоставить переписку, которую вели с Республиканским детским домом им. Ш.Худайбердина по поводу обеспечения Шайхутдинова жильем.

- Я не знаю, что будет в сентябре. Точно знаю, что никакой переписки нет, они вели ее только после моего выпуска из детдома, насчет моей сестры, - говорит Фирдаус.

В середине июня Верховный суд Башкирии подтвердил право Шайхутдинова получить жилье от государства.

Напомним, Медиакорсеть подробно рассказывала историю Фирдауса Шайхутдинова. Он в настоящий момент вынужден жить в Белорецке в тесном доме родной сестры Айгуль, которая, не дождавшись положенных квадратных метров от государства, купила жилье за счет материнского капитала. При этом администрация Белорецкого района настаивала, что молодые люди должны жить в разрушенном аварийном доме дедушки в селе Верхняя Аша, в 70 км от районного центра. В доме ни разу не было ремонта, нет газа, воды и тепла.

Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru

Кроме того, выяснилось, что на момент закрепления за Шайхутдиновыми, жилье находилось в собственности другого человека – тети Фирдауса и Айгуль, которая также воспитывала в семье сироту.

Подробное расследование, посвященное обеспечению жильем детей-сирот в Белорецком районе, читайте здесь.