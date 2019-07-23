Бизнесмен из Уфы отказался оплачивать услуги адвокатов после слов Марата Хайруллина

Семья Хайруллиных из Салавата, которая прославились благодаря краже из банка 25 млн рублей, снова оказалась на Первом канале. На этот раз свою версию о случившемся рассказывала мать Марата Хайруллина, свекровь кассирши Луизы, Рамзия Хайруллина.

Женщина заявила, что бизнесмен Азамат Галин, предоставивший бесплатных адвокатов для семьи, толкает его сына взять вину на себя.

Напомним, за две недели до этого Марат Хайруллин в эфире Первого канала рассказал, что, якобы, сам просил воровать жену деньги из банка. Это необходимо было, чтобы рассчитаться с его игорным долгом. По словам главы, семья, жена приносила деньги из салаватского банка, где работала кассиршей, около 1,5 года. По его версии, они были вынуждены бежать, узнав, что в хранилище деньги закончились. Через несколько часов после эфира Марат Хайруллин был задержан и переведен со статуса свидетель в статус соучастник.

Тем не менее, во время судебного слушания об избрании меры пресечения мужчина отказался от своих слов. Он сообщил, что на Первый канал поехал под давлением адвокатов, которые предоставил бизнесмен Азамат Галин для защиты его жены.

— Они ввели меня в заблуждение и не объяснили мне правовых последствий. Все, что я говорил, было с их слов, — рассказал Марат.

Час назад в одной из социальных сетей появилось заявление самого Азамата Галина.

— Я принял решение расторгнуть соглашение с адвокатами Луизы Хайруллиной. Их об этом уведомил. Думаю, будет правильно, если ее будет защищать сам Марат Хайруллин, — написал предприниматель.

Напомним, Азамат Галин о своем желании оплатить услуги адвокатов Луизы Хайруллиной заявил, еще когда семья находилась в бегах. Когда их обнаружили в Казани и вернули в Уфу для проведения досудебных мероприятий, бизнесмен свои слово сдержал и начал оплачивать услуги сразу двух адвокатов.

В настоящее время Марат Хайруллин находится под домашним арестом до 10 сентбяря, Луиза Хайруллина - в СИЗО до 2 сентября.