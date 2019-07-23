Башкирия выиграла все конкурсы по нацпроекту «Образование»

Как сообщает Башинформ, республике одобрили все восемь заявок от минобразования на получение федеральных субсидий от министерства просвещения РФ. Конкурс проводился в июле этого года. Гранты должны предоставить в 2020–2022 годах.

В рамках федерального проекта в Башкирии за три года могут построить 133 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», девять центров цифрового образования детей «IT-куб», центр опережающей профессиональной подготовки, три мобильных технопарка «Кванториум», три центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.

Кроме того, благодаря нацпроекту в Башкирии планируют обновить материально-техническую базу в 10 различных образовательных организациях, внедрить цифровые технологии в 690 школах и колледжах региона. Пока точная сумма грантов не сообщается.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии на борьбу с болезнями сердца должны направить 2,4 млрд рублей — в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Согласно статистическим данным, сердечно-сосудистые заболевания регулярно лидируют в списке самых распространенных болезней, от которых умирают жители Башкирии.