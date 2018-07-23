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В Уфе дети с аутизмом смогут бесплатно увидеть шоу дельфинов
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В Уфе дети с аутизмом смогут бесплатно увидеть шоу дельфинов

Сегодня, 14:24ОбществоРустэм Башкирцев
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