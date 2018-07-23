В Уфе дети с аутизмом смогут бесплатно увидеть шоу дельфинов

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Благотворительное представление пройдет в дельфинарии.
25 июля в 11:00 пройдет благотворительное представление в Уфимском дельфинарии для 150 детей с аутизмом и членов их семей.
На манеже ипподрома «Акбузат» представление «Шоу белых китов» увидят подопечные АНО помощи детям и взрослым с расстройством аутического спектра.
Социальная адаптация детей важна для гармоничного развития и является важной частью реабилитации детей с ограниченными возможностями.
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