Размер маткапитала должен вырасти почти на 17 тысяч рублей

В России вновь заработает ежегодная индексация средств материнского капитала, которая была заморожена с 2016 года. Об этом сообщают СМИ на федеральном уровне.

По уточненным данным, размер материнского капитала будет повышен на уровень инфляции и увеличится с 453 026 рублей до 470 241 рублей – то есть на 17 тысяч 215 рублей.

Сообщается также, что к 2021 году размер маткапитала должен расти и достигнуть 489 051 рубля. Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект бюджета ПФР на ближайшие три года. Минэкономразвития прогнозирует через два года инфляцию в размере 3,8%, а в 2021 году – порядка 4%.