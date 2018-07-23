Размер маткапитала должен вырасти почти на 17 тысяч рублей

Правительство России дало такое обещание.
В России вновь заработает ежегодная индексация средств материнского капитала, которая была заморожена с 2016 года. Об этом сообщают СМИ на федеральном уровне.
По уточненным данным, размер материнского капитала будет повышен на уровень инфляции и увеличится с 453 026 рублей до 470 241 рублей – то есть на 17 тысяч 215 рублей.
Сообщается также, что к 2021 году размер маткапитала должен расти и достигнуть 489 051 рубля. Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект бюджета ПФР на ближайшие три года. Минэкономразвития прогнозирует через два года инфляцию в размере 3,8%, а в 2021 году – порядка 4%.
Напомним, что программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Выплаты могут получать семьи с двумя и более детьми. Средства могут направляться на улучшение жилищных условий, образование детей, а также погашение ипотеки или пенсионное обеспечение матерей. При этом воспользоваться маткапиталом можно лишь после того, как ребенку исполнилось три года. Исключение предусматривается для выплат или первоначального взноса по ипотеке. Ранее в правительстве России предлагали сократить срок выдачи сертификатов на получение маткапитала до 15 дней, но предложение не получило поддержки.