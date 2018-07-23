Многодетным матерям Башкирии добавили по 6950 рублей
Сегодня, 12:00ОбществоМарат ГареевФото: lifekostroma.ru
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Единовременная выплата к медали «Материнская слава » увеличилась до 16950 рублей.
Многодетные матери Башкирии, родившие или воспитавшие 5 и более детей и награжденные медалью «Материнская слава», получали к награде единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Теперь эта выплата стала гораздо больше: 16950 рублей.
Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Соответствующий указ об увеличении выплаты подписал глава Башкирии Рустэм Хамитов. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
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