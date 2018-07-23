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Многодетным матерям Башкирии добавили по 6950 рублей
Сюжеты:
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Многодетным матерям Башкирии добавили по 6950 рублей

Сегодня, 12:00ОбществоМарат ГареевФото: lifekostroma.ru
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