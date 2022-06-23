Хабиров исключил известных активистов из состава Совета по правам человека Башкирии

Сегодня в республике был утверждён обновлённый состав Совета по правам человека. Соответствующий указ вышел ранее за подписью главы региона Радия Хабирова.
Сообщается, что СПЧ республики возглавила юрист и правозащитница Зульфия Гайсина, её заместителем был назначен Флюр Нурлыгаянов, а должность ответственного секретаря занял Владимир Савичев.
Отмечается, что состав СПЧ также обновился. Так, Владимир Барабаш потерял статус председателя Совета. Исключена активистка, занимающаяся вопросами по сохранению объектов культурного наследия Кристина Абрамичева. Также из Совета исключены несколько борцов за сохранение экологии - Ридан Ахьямов, Эдуард Кадыров. Потеряли статус членов СПЧ при Хабирове и несколько блогеров - Полина Вишневская, Виль Тухватуллин. Из нового Совета исключили и тех, кто боролся за права отдельных категорий групп граждан - Альмира Жукова, Гульшат Ибрагимова, Ирина Машковская, Гузалия Михеева, Наталья Сорг. Из состава Совета исключен Ренат Факиев - координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в РБ (признано в РФ иноагентом). Также в новый Совет не попали Валериан Гагин, Сергей Лаврентьев, Наталья Павлова, Фанис Раянов.
Напомним, Совет при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества был впервые создан в республике тремя годами ранее — в 2019 году. На должность председателя организации был назначен бизнесмен Владимир Барабаш. Зульфия Гайсина, в свою очередь, занимала должность ответственного секретаря.