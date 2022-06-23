Хабиров исключил известных активистов из состава Совета по правам человека Башкирии

Отмечается, что состав СПЧ также обновился. Так, Владимир Барабаш потерял статус председателя Совета. Исключена активистка, занимающаяся вопросами по сохранению объектов культурного наследия Кристина Абрамичева. Также из Совета исключены несколько борцов за сохранение экологии - Ридан Ахьямов, Эдуард Кадыров. Потеряли статус членов СПЧ при Хабирове и несколько блогеров - Полина Вишневская, Виль Тухватуллин. Из нового Совета исключили и тех, кто боролся за права отдельных категорий групп граждан - Альмира Жукова, Гульшат Ибрагимова, Ирина Машковская, Гузалия Михеева, Наталья Сорг. Из состава Совета исключен Ренат Факиев - координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в РБ (признано в РФ иноагентом). Также в новый Совет не попали Валериан Гагин, Сергей Лаврентьев, Наталья Павлова, Фанис Раянов.