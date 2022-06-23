В Башкирии один беженец из Донбасса получил гражданство РФ

Напомним, что первые вынужденные переселенцы прибыли в Уфу еще 21 апреля. Всего в столицу региона приехало 17 человек, трое из них дети. Меньше чем через неделю прибыло еще 306 беженцев из ДНР и ЛНР, из которых 69 - дети.