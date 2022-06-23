Учалинский ГОК организовал для учалинцев патриотический вечер

Учалинский ГОК организовал для учалинцев патриотический вечер
Учалинский ГОК организовал для учалинцев патриотический вечер
Сегодня, 18:44ОбществоФото: ugok.ru
В День памяти и скорби на стадионе «Горняк» состоялся патриотический вечер, посвященный героям Великой Отечественной войны, как павшим за Родину в боях, так и ковавшим Победу в тылу.

По замыслу режиссера Сергея Лукашина программа вечера представляла собой театральную постановку, где главными героями выступили солдаты, прибывшие в 2022 год из победного 1945-го.

- Впервые Учалинский ГОК принял участие в акции ко Дню памяти и скорби в таком масштабе и в таком формате. Идея состояла в том, чтобы воспроизвести именно атмосферу военного времени, когда агитбригады посещали солдат на фронтах, поддерживали и поднимали боевой дух, - рассказала начальник управления социальных проектов АО «Учалинский ГОК» Гюзель Лукманова.

Фото:ugok.ru

В масштабной постановке участвовало более 200 человек – это работники Учалинского ГОКа, танцевальные коллективы комбината АНТ «Ляйсян» и ОСБТ «Кристалл», Советы женщин сельских поселений. В ходе мероприятия зрителей проверили на знание исторических событий и героев, песен и частушек времен Великой Отечественной войны.

Фото:ugok.ru

Отдельным блоком провели чествование женщин-стахановок, ударно трудившихся на Учалинском руднике в годы ВОВ. Колонну с портретами тружениц рудника возглавила знаменная группа, торжественным маршем пронесшая Переходящее Красное знамя Госкомитета Обороны СССР, которое было присуждено и оставлено Учалинскому руднику на вечное хранение.

В завершение вечера в воздух поднялись 1418 шаров, гостям предложили станцевать вальс под звуки приглашенного оркестра и посетить полевую кухню.

Справка

В 1941-м война застала Учалинский рудник треста «Башзолото» в разгар добычи золотосодержащей руды и вскрышными работами на «Железной шляпе» - богатом медно-цинковом месторождении с высоким содержанием золота и серебра. Но большинство горняков оставили рабочие места и отправились на фронт. Добычей золота на руднике занялись старики, женщины и подростки. В шахте они выполняли тяжелую работу забойщиков и каталей, вручную откатывая груженые горной массой тачки по деревянному настилу из шахты на поверхность. Работали без выходных и отпусков, по 10-12 часов в день, перевыполняя планы на 120, 150 и даже 180 процентов. Самоотверженный труд учалинских горняков неоднократно отмечался Переходящими Красными Знаменами Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов и Народного комиссариата цветной металлургии.

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