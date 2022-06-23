Стало известно, где похоронят уроженца Башкирии лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова

Также ранее об инициативе увековечить память об артисте в его родном городе Кумертау прокомментировал мэр города Олег Фролов. По словам чиновника, установку в городе памятника пока не обсуждалась, отметив при этом, что в честь артиста здесь могут установить мемориальную доску.