Стало известно, где похоронят уроженца Башкирии лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова

Стало известно, где похоронят уроженца Башкирии лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова
Стало известно, где похоронят уроженца Башкирии лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова
Сегодня, 17:32ОбществоАзамат НуховФото: Александра Логинова / 1MI
О вероятном месте захоронения тела знаменитого певца, скончавшегося сегодня на 49-м году жизни, сообщил пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов

Тело певца Юрия Шатунова, родившегося в городе Кумертау, вероятнее всего, будет похоронено на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов.

Напомним, о смерти лидера группы «Ласковый май» стало известно сегодня. Причиной гибели Юрия Шатунова стал инфаркт. Ему было 48 лет.

Также ранее об инициативе увековечить память об артисте в его родном городе Кумертау прокомментировал мэр города Олег Фролов. По словам чиновника, установку в городе памятника пока не обсуждалась, отметив при этом, что в честь артиста здесь могут установить мемориальную доску.

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