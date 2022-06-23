Рождаемость в Башкирии снизилась в полтора раза по сравнению с 2014 годом

В Башкирии статистика фиксирует снижение показателей рождаемости в полтора раза. Об этом в ходе круглого стола в Курултае республики сообщил заместитель министра здравоохранения республики Игорь Засядкин.
По данным, озвученным Засядкиным, за семь лет в республике показатели рождаемости упали почти в полтора раза. Если в 2014 году в Башкирии было 60,2 тысяч новорожденных, то в 2021 году — всего 39,3 тысяч. Наряду с этим чиновник отмечает также и снижение числа женщин фертильного (репродуктивного) возраста. Если в 2018 их число в республике насчитывало порядка 944,5 тысяч, то по итогам 2021 года их число составило 917 тысяч.
Засядкин также отмечает увеличение числа бесплодных пар. По словам заместителя министра, каждым годом их число возрастает в среднем на 1–1,5%, что, по его мнению, является следствием перенесенных в юном возрасте заболеваний. Чиновник также не оставил без внимания и демографический вопрос. В рамках своего ответа на вопрос о низких показателях рождаемости в развитых странах и высоких — в развивающихся, Засядкин озвучил мнение, что количество родов не взаимосвязано с благополучием.
— Напротив, чем больше благополучие в стране, в регионе, тем, зачастую, есть исключения, женщина получает образование, строит карьеру и свой репродуктивный выбор делает в 34 года. За это время она не успевает родить троих детей. До 34 лет она переболевает большим количеством заболеваний, чем в 19 лет. Чем больше прав у женщины, тем меньше родов», — высказался заместитель министра.
Отметим, что ранее власти республики рассказали о своём намерении мотивировать женщин рожать. В рамках данной инициативы медицинским организациям и роддомам республики будет присваиваться особый статус, который, по мнению республиканских властей, должен повлиять на выбор женщин в пользу родов.
Также ранее Игорь Засядкин выступил с обращением, в ходе которого призвал родителей «прислушаться к голосу разума». Заместитель министра отметил увлечение россиян гомеопатическими средствами и антибиотиками, при этом жестко раскритиковав недоверие многих родителей к прививочной вакцинации.