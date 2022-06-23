Разработчики мини-приложений смогут зарабатывать в Одноклассниках

Компания VK расширила функциональность платформы VK Mini Apps: теперь разработчики мини-приложений могут интегрировать различные способы получения дохода не только ВКонтакте, но и в Одноклассниках.

При публикации сервиса в каталоге мини-приложений его можно в один клик разместить в ОК, и рекламная монетизация включится автоматически. Одноклассники открыты для размещения сторонних сервисов на платформе VK Mini Apps с декабря 2020 года. Все приложения могут получать доход от пользователей и рекламодателей в обеих социальных сетях. Монетизация выстроена по аналогии с моделью ВКонтакте. Приложения публикуются на единой платформе и могут быть доступны как на одной площадке, так и на обеих. Для получения доходов в ОК не нужно дорабатывать уже работающее ВКонтакте мини-приложение: система выстроена таким образом, чтобы все процессы автоматически подстраивались под другую площадку. Разработчики мини-приложений могут получать прибыль через рекламные интеграции внутри своих сервисов: интерактивные объявления, просмотр рекламы пользователем за вознаграждение, баннеры. Также сервисы могут продавать товары, услуги или виртуальные ценности. Монетизация мини-приложений и игр на платформе VK Mini Apps активно растёт: доход от рекламы в приложениях в первом квартале 2022 года вырос на 89% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Мини-приложений в экосистеме VK становится всё больше: в марте в каталоге было уже 42000 сервисов. И пользуются ими чаще: ежемесячная аудитория платформы VK Mini Apps в первом квартале 2022 года составила 41,8 млн активных пользователей, увеличившись на 8,4% за год. Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям социальной сети Одноклассники: «Мы активно развиваем интеграцию с платформой VK Mini Apps. С помощью мини-приложений в ОК можно разместить любой новый сервис или проект или адаптировать уже опубликованное приложение в соцсети ВКонтакте без дополнительных ресурсов на разработку. А теперь благодаря развитию сервисов разработчики приложений будут получать не только дополнительный охват, но и гораздо больше возможностей для монетизации на всех платформах социальной сети». Иван Расторгуев, руководитель направления развития контента и монетизации платформы VK Mini Apps: «На нашей платформе много успешных мини-приложений — их авторы с каждым кварталом зарабатывают всё больше, а количество пользователей исчисляется десятками миллионов человек. Аудитории ВКонтакте и Одноклассников пересекаются, но не полностью совпадают, дополняя друг друга по полу, возрасту и интересам. Так, мини-приложения получают больший охват, если публикуются и там, и там. А теперь мы разработали бесшовную настройку монетизации сразу на обеих площадках: если у разработчика уже есть проект ВКонтакте, его охват и возможности дохода можно расширить за счёт дополнительной аудитории Одноклассников».

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