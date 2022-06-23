Колония в Башкирии решила закупить надувной «банан» для катания

Как следует из материалов на сайте, цена закупки не должна превышать 132,9 тысяч рублей. При этом уточняется, что плавательное средство должно иметь следующие характеристики: шесть пассажирских мест, размеры 3,9 м × 2,4 м × 0,75 м, плотность ПВХ-материала банана 700–850 г на 1 кв. м