ИРИ включил рекорд по вводу жилья в проект “20 главных событий РФ за 20 лет”

Холдинг 1MI во взаимодействии с Институтом развития интернета представил национальный проект “20 главных событий России за 20 лет”. Эксперты, в том числе социологи, журналисты, политические аналитики, выяснили, какие события современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодого поколения.

По сведениям издания newsnn.ru, в прошедшем году в России сдано в эксплуатацию более 92,6 млн квадратных метров жилья, и этот показатель является самым высоким за всю историю, начиная со времен Советского Союза. Из всего объема введенного жилья на многоквартирные дома пришлось 43,5 млн квадратных метров, а на индивидуальные жилые дома - 49,1 млн квадратных метров. Что особенно важно, такой объем ввода жилья позволил улучшить жилищные условия 4,2 миллиона семей, или почти 10 миллионам россиян. В 2005 году в России строилось только 43,6 млн квадратных метров жилья, при этом целевой ориентир в 120 млн квадратных метров в год остается неизменным. Кроме того, наиболее существенный показатель - это качество жилья, поскольку за двадцать лет изменились и подходы к строительству. Проблемы точечной застройки и бездумное размещение многоэтажек ушли в прошлое. Застройщики стали предлагать покупателям жилья продуманные и осмысленные проекты: дворы без машин, отдельные парковки, заранее спроектированные проезды, зеленые зоны, а также готовую социальную инфраструктуру. Как отмечают эксперты ИРИ, в 90-е годы застройщики ни за что не отвечали. В то время появлялись первые недострои и обманутые дольщики. Однако спустя время строительную отрасль взяли под жесткий государственный контроль, что привело к стопроцентной защите покупателей квартир. Отныне застройщики не имеют права напрямую пользоваться деньгами дольщиков, пока не сдадут дом. Другой результат многолетнего развития отрасли - это уровень ипотечного кредитования. За последние 10 лет благодаря этому инструменту люди могут не ждать, когда накопят на жилье, а купить его сразу, выплачивая посильный процент. В 2018 году банки в России выдали ипотечных кредитов на общую сумму более 3 трлн рублей.

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