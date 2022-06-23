Холдинг 1MI при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Основная цель проекта состоит в том, чтобы выяснить, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на жизнь молодежи.

В исследовании участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Их ответы изучили социологи, журналисты и политические аналитики, пишет newsnn.ru. В 90-е годы многие жители России столкнулись с «шоковой терапией»: цены росли, заработную плату задерживали, началась ваучерная приватизацией и в конечном счете произошел дефолт. С приходом нулевых ситуация начала исправляться, многие смогли позволить себе дорогие покупки в виде квартир, машин, стали откладывать деньги. Размер частных накоплений рос и к 2020 году достиг 1,6 трлн долларов, то есть практически сравнялся с валовым внутренним продуктом (ВВП) страны. К такому результату привели двадцать лет поступательного развития экономики. Эксперты ИРИ отметили, что начиная с 2000 года Россия создала 75% мощностей в перерабатывающей промышленности, соответственно, росло количество рабочих мест. Сегодня в российских портах отгружают более 1 млрд тонн грузов, что вдвое больше, чем во времена Советского Союза. Страна превратилась в крупнейшего экспортера зерна, обойдя по поставкам пшеницы Соединенные Штаты и Канаду. За прошедшие 20 лет Россия открыла более 600 новых месторождений полезных ископаемых, а ее ВВП вырос на 80%. При этом государственный внешний долг снизился более чем в два раза. Объем международных резервов вырос в 42 раза по сравнению с началом 2000-х годов. Промышленное производство увеличилось на 60%. Что помогло достичь таких результатов? Эксперты сошлись во мнении, что одной из основных причин стабилизации и роста экономики стал элементарный порядок. В 90-х предприятия часто меняли собственников, каждый новый владелец знал, что он тут временно. А значит, нужно выжать максимум ресурсов из бизнеса, вывести все, что плохо лежит. Но с начала нулевых стало формироваться корпоративное ядро экономики, которое потянуло за собой средний и малый бизнес. Конечно, проблем и задач у нашей страны предостаточно. Еще один новый вызов — необходимость импортозамещения, для достижения которого России предстоит переориентация логистических цепочек. Но очевидно, что 20 лет назад российская экономика сделала правильное движение в нужном направлении.

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