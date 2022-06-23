— Я и в «Маке» один раз в жизни только была, и то потому что поблизости больше ничего не было, а детям нужно было перекусить после долгой прогулки и дороги. Остались недовольны и качеством еды, и временем обслуживания. Сюда точно не пойду, рассказывает Марина А.