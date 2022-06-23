Новость о замене привычного «Макдональдса» фастфудом «Вкусно — и точка» пользователи социальных сетей в большинстве восприняли негативно. В частности, жители Башкирии остались недовольны новым названием и обвинили компанию в отсутствии фантазии. Так, Саида Р. недоумевает «кто вообще придумал название „Вкусно — и точка“?». Кроме того, в комментариях все чаще встречаются всевозможные вариации названия и чаще всего не совсем приятные.
— Что за бездарь название придумал, — Парфирий И.
Без внимания не остался и логотип «Вкусно — и точка».
— Логотип напоминает логотип совхоза Алексеевский, — пишет Гузель Ш.
- Это эмблема кормов для животных в одной из стран, - пишет Виола.
— Ага, если ты хочешь корм для животных, пожалуйста, логотип-то скомуниздили, — присоединяется к мнению Ринат К.
А вот Тимур А. уверен, что от смены вывески качество фастфуда лучше не станет. Похожего мнения придерживается и Антон И. Мужчина безразличен к том, что упаковка картошки фри, бургеров, а также стаканчиков для напитков — белого цвета. «На вкус влияет?», — задается он вопросом.
Так и Никита Г. указывает, что огрехи в виде сухого картофеля фри и кривых бургеров были и у самого «Макдональдса». По мнению Петра К., еда в данном заведении всегда была низкого качества.
— Так приготовлено было ещё до закрытия «Мака», — предполагает Денис Е.
Примечательно, что некоторые горожане отказываются посещать «Вкусно — и точка» из-за неприятного опыта пребывания в «Макдональдсе» еще до его ухода из России.
— Я и в «Маке» один раз в жизни только была, и то потому что поблизости больше ничего не было, а детям нужно было перекусить после долгой прогулки и дороги. Остались недовольны и качеством еды, и временем обслуживания. Сюда точно не пойду, рассказывает Марина А.
Тем временем Екатерина Р. не понимает, как ей жить «теперь без Биг Тейсти». Напомним, на данный момент в меню «Вкусно — и точка» отсутствуют привычные всем «Бик Мак», «МакФлури», «Хэппи мил». Предполагается, что в будущем меню «Вкусно — и точка» они появятся, но уже под другим названием, в частности, по информации ТАСС, бургер «Биг Тейсти» поступит в продажу под названием «Биг Спешл».
Отреагировали жители и на повышение цен в новом ресторане быстрого питания. В частности, Лилия Х. уверена, что «всё будет хуже и хуже, а цены будут всё выше и выше».
— Каким ты был, таким ты и остался! Совсем бы закрылись, уже. Позорище, — пишет Жека З.
Однако некоторые пользователи социальных сетей решил встать на защиту нового заведения и посоветовали "хейтерам" не питаться там, если не нравится.
- Радоваться надо. Что же вы всем недовольны? - Лейля Х.
Ранее Mkset оставил свой отзыв на «Вкусно — и точка», мы оценили обстановку в заведении, а также качество блюд.