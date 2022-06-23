​Банк Хоум Кредит запустил бесконтактную оплату товаров по QR-коду

Клиенты Банка Хоум Кредит получили возможность расплачиваться за покупки в системе быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода. В первое время сервисом смогут пользоваться лишь хозяева дебетовых карт.

В Центральном банке России сообщили, что в январе — марте нынешнего года СБП пользовались свыше 30% россиян. С момента запуска системы ее использовали более 50 миллионов граждан. Эти люди совершили в системе 1,4 миллиарда операций. Выросло и количество торговых точек, с возможностью оплачивать покупки через систему быстрых платежей. К примеру, в первом квартале текущего года их количество увеличилось примерно в четыре раза — до 243 000 — в сравнении с первым кварталом минувшего года. Об этом пишет newizv.ru. По словам специалистов, популярность бесконтактной оплаты через систему быстрых платежей будет расти. Этому процессу способствует быстрое внедрение нового сервиса крупнейшими розничными банками, например, Банком Хоум Кредит. Для того чтобы расплатиться в офлайн-магазине, надо открыть приложение «Хоум Кредит» и войти в раздел «Оплата», в правом верхнем углу экрана нажать на значок QR-кода и отсканировать код камерой сотового. Перед оплатой приобретения на онлайн-площадках и приложениях необходимо выбрать оплату через СБП (это может быть кнопка или ссылка), а потом выбрать из перечня Банк Хоум Кредит. Далее предстоит подтвердить платеж в приложении «Хоум Кредит». В ряде случаев пользователю нужно будет самому ввести сумму платежа. Для подтверждения оплаты надо вписать код из SMS, который поступит на телефон хозяина банковской карточки. Деньги зачисляются мгновенно. Никаких комиссий за операции для пользователей не предусмотрено. Терминал оплаты и пластиковая карта не требуются. Процесс полностью бесконтактен. Единственное ограничение — максимальный суточный лимит оплат через систему быстрых платежей. Он составляет один миллион рублей. Начальник управления по развитию продукта департамента онлайн-сервисов Банка Хоум Кредит Сергей Лавренев назвал покупки по QR-коду отличной альтернативой для россиян, предпочитающих платить с помощью смартфона. Этот способ удобен, быстр и безопасен. На начальном этапе Банк Хоум Кредит запустил подобную функцию для оплаты дебетовыми картами банка. В будущем ее расширят и на прочие карты, как резюмировал Лавренев.

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