Власти Перми до конца года отремонтируют 85 дворов

Ранее власти заявляли о благоустройстве 77 дворовых территорий, однако затем их число было увеличено, сообщает properm.ru.

Отмечается, что работы по ремонту уже завершены в 17 дворах. Они начались раньше запланированного срока из-за введения ограничительных мер. Во время проведения работ будут учтены мнения местных жителей, рассказали в пермской администрации.