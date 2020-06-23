Власти Перми до конца года отремонтируют 85 дворов
Сегодня, 12:17ОбществоФото: commons.wikimedia.org
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В Перми до конца 2020 года планируется отремонтировать 85 дворовых территорий. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Ранее власти заявляли о благоустройстве 77 дворовых территорий, однако затем их число было увеличено, сообщает properm.ru.
Отмечается, что работы по ремонту уже завершены в 17 дворах. Они начались раньше запланированного срока из-за введения ограничительных мер. Во время проведения работ будут учтены мнения местных жителей, рассказали в пермской администрации.
Семь дворов были отремонтированы в Орджоникидзевском районе города, один - в Свердловском, два - в Дзержинском. Завершаются работы по благоустройству двора в Мотовилихинском районе. А в Индустриальном районе работы будут проведены сразу в 14 дворах.
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