В Уфе открыт около железнодорожного вокзала памятник ушедшим на фронт

Новый памятник открыт на площади уфимского железнодорожного вокзала. Мемориал из гранита и бронзы посвящен ушедшие на фронт летом 1941 года героям.

– Сегодня, в День памяти и скорби, мы открыли этот мемориал на площади перед вокзалом. Здесь происходило самое трагичное – расставание родных людей, очень часто – навсегда… В той войне погибли 322 тысячи наших земляков. Вечная им память…, – прокомментировал открытие на своей странице Вконтакте Радий Хабиров.

На мемориале изображены одетые в разные национальные фигуры костюмы. Всего таких фигур девять. Первый заместитель премьер-министра Андрей Назаров сообщил, что это сделано, чтобы подчеркнуть многонациональном народа.