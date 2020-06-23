В Уфе члены СПЧ побывали в доме, где живет мальчик-бродяга с вывернутой стопой

Накануне члены Совета по правам человека при главе РБ посетили дом, где живет мальчик-бродяга с вывернутой ножкой.

Напомним, 5-летнего ребенка обнаружили в Черниковке. Он ходил по улице и попрошайничал. При этом ребёнок был в резиновых сапогах на босую ногу, несмотря на жаркую погоду. Волонтерам он сказал, что другой обуви у него просто нет. Когда неравнодушные люди сняли с ребенка обувь, выяснилось, что у него вывернута стопа.

Фото: ufa1.ru

По словам члена СПЧ Эльзы Маулимшиной, оказалось, у мальчика проблема с ножкой врожденная и требует не одну операцию. Об этом им поведала мама ребенка Клавдия, у которой помимо сына есть еще трое детей.

— Она оказалась адекватной мамой, аккуратно одетой, старающейся воспитывать детей по мере финансовых возможностей, которые у нее очень и очень скромные. Двое старших детей сейчас отдыхают в детском лагере. Остальные у бабушки с дедушкой, пока мама в квартире пытается делать ремонт. Сейчас штробят стены и меняют электрическую проводку. Потом Клавдия намерена поклеить обои, — рассказывает Эльза Маулимшина.

Члены СПЧ удивились, как мама ребенка с врожденным пороком до сих пор не оформила инвалидность. Оказалось, женщине никто ни разу не объяснил, как это можно сделать.

— Наша миссия была, в первую очередь, поддержать семью, многодетную маму, помочь не только психологически, но и информационно: как пройти медобследование для установления группы инвалидности, как подготовиться к операции на ножку, как сдавать анализы, в том числе и на Ковид (без него на операцию не госпитализируют), как сделать ремонт в квартире, как обставить квартиру мебелью, т.к. предыдущая мебель пришла в полную негодность, чтобы в самые тоскливые и тяжёлые моменты не опустились руки, — отчиталась о поездке правозащитница.