В Москве от COVID-19 излечилось еще 2578 пациентов

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За последние сутки в Москве после прохождения терапии от коронавирусной инфекции выздоровели еще 2578 пациентов. При этом общее количество вылечившихся в столице превысило 139 тысяч.
Об этом рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 июня, количество инцидентов выявления коронавируса в РФ за минувшие сутки увеличилось на 7600 и составило 592 280. Всего выздоровели 344 416 человек, зарегистрировано 8206 смертей, вызванных коронавирусом, пишет RNS.
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