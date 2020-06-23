В Москве от COVID-19 излечилось еще 2578 пациентов

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 июня, количество инцидентов выявления коронавируса в РФ за минувшие сутки увеличилось на 7600 и составило 592 280. Всего выздоровели 344 416 человек, зарегистрировано 8206 смертей, вызванных коронавирусом, пишет RNS.