В Башкирии на главного врача больницы завели уголовное дело

По информации прокуратуры Салават Мурзагулов, который занимал в последнее время пост Салаватской городской больницы, в 2019 году, будучи еще на посту руководителя Нуримановской больницы, нарушил антикоррупционное законодательство.

В ведомстве отмечают, что в 2019 году он поручил своему подчиненному передать начальнику отдела в госкомитете по тарифам вознаграждение в размере 17 тысяч рублей за то, чтобы тот не привлекал больницу к административной ответственности. После этого эпизода Мурзагулова перевели в Салаватскую больницу главным врачом.

Во факту произошедшего в надзорном органе возбудили административное дело и внесли в адрес министра здравоохранения Максима Забелина представление с требованием уволить главного врача. Против Мурзагулова возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки (по ч. 3 ст. 291 УК РФ), его также уволили и освободили от должности.