В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек
Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионах сообщил последние данные по заболеваемости по состоянию на 23 июня.
Согласно предоставленной информации, за прошедшие сутки число выявленных носителей коронавируса увеличилось на 52 человека. Всего к настоящему моменту зарегистрировано 5011 заболевших COVID-19.
О новых смертельных случаях от новой коронавирусной инфекции не сообщается, число погибших по-прежнему осталось на уровне 18 человек. По последним официальным данным от ковида погибла медсестра из Белебеевской больницы Елена Никонорова. Ее и еще троих медиков из республики занесли в список памяти, правда тех медиков в числе умерших от инфекции так и не занесли. Сообщается, что за сутки из больниц выписали 97 человек выписаны по выздоровлению.
На оперативном совещании в уфимской мэрии также передавали, что показатель заболеваемости в Башкирии составляет 148,2 случая на 100 тысяч человек. В Уфе за сутки обнаружили всего пять случаев COVID-19, а за весь период пандемии – 1690, отметила замначальника отдела эпидемиологии регионального Роспотребнадзора Зульфия Камаева.