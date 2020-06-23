В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек

О новых смертельных случаях от новой коронавирусной инфекции не сообщается, число погибших по-прежнему осталось на уровне 18 человек. По последним официальным данным от ковида погибла медсестра из Белебеевской больницы Елена Никонорова. Ее и еще троих медиков из республики занесли в список памяти, правда тех медиков в числе умерших от инфекции так и не занесли. Сообщается, что за сутки из больниц выписали 97 человек выписаны по выздоровлению.