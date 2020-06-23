В Apple презентовали новую macOS

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Новая операционная система Apple получила название Big Sur.
Среди нововведений в новой яблочной ОС было обновление браузера Safari. Теперь пользователям доступна настройка разделов и установка фона. Также в браузер встроили переводчик, работающий с семью языками.
Кроме этого существенно доработано приложение карты. Отныне можно будет создавать персональные путеводители по любимым местам, которыми можно будет делиться. Также в App Store теперь будет видна информация о том, какую защиту данных обеспечивают скачиваемые приложения.
Отмечается, что для разработчиков уже открыта предварительная версия Big Sur. Что касается рядовых пользователей, то бета-версия поступит к ним в июле, а полная будет распространяться осенью, вместе с бесплатным обновлением ПО, пишет rns.online.
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