В Apple презентовали новую macOS

Среди нововведений в новой яблочной ОС было обновление браузера Safari. Теперь пользователям доступна настройка разделов и установка фона. Также в браузер встроили переводчик, работающий с семью языками.

Кроме этого существенно доработано приложение карты. Отныне можно будет создавать персональные путеводители по любимым местам, которыми можно будет делиться. Также в App Store теперь будет видна информация о том, какую защиту данных обеспечивают скачиваемые приложения.