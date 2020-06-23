В администрации Уфы произошли новые кадровые перестановки
Сегодня, 11:44ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В мэрии башкирской столицы назначили двоих новых руководителей управлений.
В уфимской администрации на оперативном совещании проинформировали о новых кадровых перестановках. О назначении объявил глава городской администрации Ульфат Мустафин.
Согласно новым кадровым изменениям, изменился глава управления земельных имущественных отношений, а также потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей. Кресло руководителя управления земельных и имущественных отношений заняла Ирина Кириллова. Главой управления защиты прав потребителя стал Азат Равилов.
Ульфат Мустафин попросил поддержать коллег новых назначенцев и пожелал новым руководителям успехов.
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