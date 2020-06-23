В администрации Уфы произошли новые кадровые перестановки

В уфимской администрации на оперативном совещании проинформировали о новых кадровых перестановках. О назначении объявил глава городской администрации Ульфат Мустафин.

Согласно новым кадровым изменениям, изменился глава управления земельных имущественных отношений, а также потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей. Кресло руководителя управления земельных и имущественных отношений заняла Ирина Кириллова. Главой управления защиты прав потребителя стал Азат Равилов.