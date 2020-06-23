Онколог: папилломы могут перерасти в рак кожи

Как сообщает газета “Известия”, на первых стадиях развития заболевания кондиломы не имеют никаких симптомов. Смирнова напомнила, что они появляются на коже из-за вируса папилломы человека (ВПЧ). Он также может спровоцировать рак шейки матки у женщин.