Онколог: папилломы могут перерасти в рак кожи

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Врач-онколог Елена Смирнова в своем Instagram рассказала о признаках рака кожи. Так, по словам специалиста, предвестниками онкологического заболевания могут стать кондиломы.
Как сообщает газета “Известия”, на первых стадиях развития заболевания кондиломы не имеют никаких симптомов. Смирнова напомнила, что они появляются на коже из-за вируса папилломы человека (ВПЧ). Он также может спровоцировать рак шейки матки у женщин.
Специалист добавила, что папилломы часто подвергаются механическому воздействию, из-за чего могут перерасти в онкологию.
Она посоветовала не пытаться самостоятельно избавится от кондилом и обратиться к специалистам.
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