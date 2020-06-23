Названы регионы-лидеры по суммарному показателю рождаемости в России
Сегодня, 16:56ОбществоФото: pixabay.com
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Росстат представил статистику по суммарному коэффициенту рождаемости в России.
Как пишет RT, наиболее высокий показатель зафиксирован в Республике Тыва, где на одну женщину репродуктивного возраста приходится 2,72 ребенка.
Следом идет Чечня (2,58) и Ненецкий АО (2,17).
Самые низкие показатели прослеживаются в регионах Смоленска (1,21), Мордовии (1,17) и Ленобласти (1,07).
В среднем в России данный показатель в прошлом году составил 1,5 на одну женщину.
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