Канал RT выпустил четвертый эпизод «Акцент Шоу»

В рамках нового проекта RT вышла 4-я часть «Акцент Шоу». Проект рассказывает о том, как в разных уголках планеты говорят на языке, на котором общались и писали Шекспир и Байрон.

Новая серия посвящена диалекту Ямайки, который, по мнению ведущего, является наиболее мелодичным из всех имеющихся диалектов, а также наиболее веселым.