Канал RT выпустил четвертый эпизод «Акцент Шоу»

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4-я серия «Акцент Шоу» вышла в эфир. В рамках проекта рассказывается, как разговаривают на английском в разных странах.
В рамках нового проекта RT вышла 4-я часть «Акцент Шоу». Проект рассказывает о том, как в разных уголках планеты говорят на языке, на котором общались и писали Шекспир и Байрон.
Новая серия посвящена диалекту Ямайки, который, по мнению ведущего, является наиболее мелодичным из всех имеющихся диалектов, а также наиболее веселым.
Найти все выпуски «Акцент Шоу» можно на YouTube-канале «Спик Изи», сообщает RT.
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