Глава «Единой России» Башкирии признался, что сам распространял фейковые новости
Об этом он заявил на круглом столе, посвященном ложным новостям, который состоялся на базе регионального отделения «Единой России».
Глава исполкома регионального отделения партии «Единой России» Рустем Ахмадинуров признался, что сам распространил фейковую новость. Депутат вспомнил случай, который произошел в прошлом году, когда в республику планировал приехать известный голливудский актер Стивен Сигал.
Чтобы привлечь к этому мероприятию больше внимания, Рустем Ахмадинуров решил указать в пресс-релизе то, что популярный актер заедет в Нефтекамск. В конечном итоге кумир детства многих жителей Башкирии посетил лишь город Сибай, побывав на инвестиционном сабантуе.
Сам руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахадинуров отметил в своих социальных сетях, что Стивен Сигал не сможет посетить Нефтекамск из-за нехватки времени.
Директор ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов поправил депутата отметив, что это не фейк, а непроверенная журналистом новость.
Напомним, что 31 марта 2020 года приняла поправки об уголовном наказании для граждан за публичное распространение фейков. Новыми мерами предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет. В июне этого года по решению Роскомнадзора республики журналисту, главному редактору уфимского издания «ПроУфу» Тимуру Алмаеву присудили штраф в размере 60 тысяч рублей за распространение фейковой информации.