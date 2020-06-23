Глава «Единой России» Башкирии признался, что сам распространял фейковые новости

Глава исполкома регионального отделения партии «Единой России» Рустем Ахмадинуров признался, что сам распространил фейковую новость. Депутат вспомнил случай, который произошел в прошлом году, когда в республику планировал приехать известный голливудский актер Стивен Сигал.

Чтобы привлечь к этому мероприятию больше внимания, Рустем Ахмадинуров решил указать в пресс-релизе то, что популярный актер заедет в Нефтекамск. В конечном итоге кумир детства многих жителей Башкирии посетил лишь город Сибай, побывав на инвестиционном сабантуе.

Сам руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахадинуров отметил в своих социальных сетях, что Стивен Сигал не сможет посетить Нефтекамск из-за нехватки времени.

Директор ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов поправил депутата отметив, что это не фейк, а непроверенная журналистом новость.