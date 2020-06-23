Депутат Носков подал в суд на стоявших на коленях перед мэрией Уфы людей

Депутат горсовета Уфы Андрей Носков подал в суд на городских активистов и жителей аварийного дома на улице Руставели. Владельца строительной компании, по информации «Коммерсантъ-Уфа», возмутили видеоролики, в которых его называют единороссом.

Депутат требует защитить его честь, достоинство и деловую репутацию и взыскать с ответчиков 200 тысяч рублей. Претензии касаются видеороликов, которые были сняты городским штабом Навального, чтобы рассказать о протесте жителей дома на улице Шота Руставели,5, возле которого компания Носкова строит 34-этажный дом.

Оба заявления зарегистрированы в Орджоникидзевском районном суде. Первый иск предъявлен 8 июня к жительнице дома Алле Яковлевой и координатору штаба Навального Лилии Чанышевой. Второе заявление от 11 июня также направлено к Чанышевой и еще одной жительнице дома Гульнаре Зареевой. Предварительное слушание по первому иску назначено на 30 июня, второе пока осталось без движения.

Напомним, что вчера, 22 июня, состоялась очередная акция, когда жильцы домов № 5 и 7 на улице Шота Руставели, а также зданий на проспекте Октября, 168, 170, 170/1 встали перед городской администрацией на колени. Активисты заявляли, что неоднократно обращались к мэру города Ульфату Мустафину, но «он их не видит и не слышит». Предыдущие акции, видеообращения к властям не дали ожидаемого результата и на этот раз шесть человек встали на колени перед администрацией города.