Жители Башкирии массово жалуются Радию Хабирову на холод в школах и в детских садах

Обращения от родителей замерзающих в учреждениях образования детей повсюду, и на странице главы в соцсетях и общественной приемной граждан.

Пока май в Уфе и Башкирии словно иронизирует над расхожей фразой про «не май месяц», родители школьников и воспитанников детсадов массово жалуются на низкую температуру в учреждениях образования. Достаточно открыть комментарии к любому из последних постов главы, чтобы увидеть обращения подобные этому — «Здравствуйте. Прошу решить вопрос с отоплением детских садов в селе Стерлибашево. В группах +16 градусов. Что не соответствует нормам СанПин. Дети мёрзнут». Суть обращений из разных населенных пунктов, и из городов и из малых населенных пунктов одна, как и последствия. Дети мерзнут, заболевают, родители уходят с ними на больничный и пытаются вылечить в квартирах, где температура воздуха без постороннего вмешательства едва ли поднимется до 17 градусов Цельсия. Примечательно, что люди просят не просто включить отопление, а разобраться в «ситуации по отопительному сезону» Жительница села Москово Дюртюлинского района в электронной приемной властей Башкирии пишет, что в конце апреля 2022 года отключили отопление. За май 2022 по ее словам произведена 100% оплата, однако на поставленный вопрос почему ей ответили следующим образом — «мы у вас не берём за сентябрь. Оплата у вас в течении 8 месяцев». Женщина сетует на то, что в ее квартире невыносимо холодно, также как и в садике. Отапливать же электрическими обогревателями — дорогостоящее удовольствие, тем более, что они не прогревают всю площадь так как это делает центральное отопление. Родительница жалуется и на то, что на устные вопросы нет внятных ответов и просит министерство ЖКХ посодействовать. Ее заявление находится на рассмотрении и если в том, что систему оплаты отопления введенную несколько лет назад менять из-за того, что гражданам холодно никто не будет, то ситуация в детских садах решительно требует вмешательства. Однако последует ли оно, или до этого момента успеет потеплеть — неясно.

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