Запрет Сабантуев и холод в детских садах: Главное за день в Башкирии

Бывший мэр города Туймазы обвиняется в мошенничестве. Ранее осужденный чиновник получил ряд новых обвинений, в числе которых мошенничество и превышение должностных полномочий. Отмечается, что своими действиями экс-чиновник нанёс бюджету ущерб порядка 5,3 миллиона рублей.
Также осужденный ранее по статье об организации террористического сообщества депутат Курултая Дмитрий Чувилин, а также четверо его единомышленников пробудут в СИЗО до 23 июля. Ранее Чувилин запросил у суда перевод на домашний арест. Напомним, в конце марта депутат, а также четверо его товарищей по марксистскому кружку были задержаны по подозрению в организации террористического сообщества.
В Башкирии введен запрет на проведение массовых мероприятий на горе Торатау. Запрет, о котором сегодняшнего заседания в ЦУРе республики, рассказал глава региона Радий Хабиров касается, прежде всего проведения сабантуев. Причиной тому, по словам Хабирова, стали многочисленные обращения местных жителей, в которых они рассказали о том, что в ходе празднеств вытаптывается все на горе. Напомним, что ранее был опубликован график проведения Сабантуев в этом год. Также напомним, что в дни празднования на территории республики будет действовать запрет на продажу спиртных напитков.
Жители Башкирии возмутились температурой в помещениях образовательных учреждений. Социальные сети органов власти завалены обращениями и жалобами граждан о том, что их дети вынуждены мерзнуть в классах и кабинетах, температура воздуха в которых не превышает 16 градусов. Примечательно, что люди просят не просто включить отопление, а разобраться в «ситуации по отопительному сезону».
Отметим, что холодная погода сохранится в Башкирии на протяжении всей недели. Как сообщают синоптики, жителям республики стоит быть готовыми к минусовым температурам, а также дождю с градом.
Также бурную реакцию со стороны пользователей вызвала публикация Mkset о перелёте Радия Хабирова в Узбекистан. Напомним, стоимость авиаперелёта, согласно данным на портале госзакупок, составила порядка 20 миллионов рублей. Более того, экономист Всеволод Спивак обнаружил несостыковку по датам проведения конкурса и фактической поездки главы региона.