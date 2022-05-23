ЮЗТС выпустил обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли

ЮЗТС выпустил обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли
ЮЗТС выпустил обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли
Вчера, 17:10Общество
Южный завод тяжелого станкостроения (краснодарский ЮЗТС) завершил производство карусельного обрабатывающего центра для авиационного и космического двигателестроения.

На новом станке повышенного класса точности будут изготавливаться сложнейшие детали массой до 25 тонн и диаметром до 2,5 метра для газотурбинных установок. Отмечается, что центр объединяет в себе функции сразу несколько станков. Он стал третьим в подобной спецификации, созданным на ЮЗТС в рамках госзаказа.

Два предыдущих центра успешно эксплуатируются. По итогам прошлого года оборудование завода занимает шестое место в рейтинге промышленных достижений России федерального агентства «Капитал страны».

ООО «ЮЗТС» основано в 2016 году на базе легендарного станкостроительного завода им. Седина и является правообладателем его товарного знака. Заказчиками предприятия выступают крупные госпредприятия атомной отрасли, авиастроения, металлургии и т. д. Сейчас на заводе в производстве находится более двух десятков сложных станков и обрабатывающих центров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы