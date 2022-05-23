Власти Башкирии рассказали, сколько детей-сирот были переданы в семьи в 2022 году

Власти Башкирии рассказали, сколько детей-сирот были переданы в семьи в 2022 году
Власти Башкирии рассказали, сколько детей-сирот были переданы в семьи в 2022 году
Вчера, 08:40ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Всего около 11 тысяч детей-сирот Башкирии находятся на воспитании в семьях, а находятся в детских домах еще более 800 детей, сообщили в региональном Минтруде.

Стало известно, что в Башкирии на воспитание в семьи было передано примерно 11 тысяч детей-сирот. Как уточнили в Министерстве труда Башкирии, всего в текущем 2022 году в семьи из детских домов были определены 400 детей. Подчеркивается, что только за прошлую неделю 26 детей обрели родителей.

Так, в ведомстве сообщают, что в региона работают школы приемных родителей, в которых ежегодно около 1 тысячи человек проходят бесплатное обучение. В частности, жителей подготавливают к будущим обязанностям психологи, медики и юристы.

Тем не менее в детских домах Башкирии числятся около 800 детей-сирот в возрасте от 0 до 18 лет.

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