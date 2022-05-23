VK запустила сервис для поиска людей «Найди меня»

Новое приложение на платформе VK Mini Apps поможет найти друзей, знакомых и дальних родственников, если о них мало информации или нет никаких контактов.

Поиск доступен по профилям сразу 100 млн пользователей ВКонтакте и Одноклассников. Мини-приложение «Найди меня» поможет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян. В приложении доступен единый поиск по профилям в крупнейших российских соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках — ежемесячно ими пользуются более 100 миллионов человек из России, СНГ и других стран. Для начала поиска достаточно заполнить небольшую анкету о человеке: указать имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные. В результате пользователь увидит подборку профилей из ВКонтакте и ОК, которые соответствуют этим параметрам. С человеком можно связаться, отправив сообщение или запрос в друзья в одной из этих соцсетей. Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнёрству VK: «Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми. Это результат совместной работы ВКонтакте и Одноклассников, которые объединились, чтобы помочь найти дорогих сердцу людей среди десятков миллионов пользователей социальных сетей». VK последовательно инвестирует свои технологии и опыт в развитие социальных проектов, создаёт собственные сервисы для решения общественно важных проблем, а также поддерживает благотворительные фонды.

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