В Уфе Элвин Грей и другие исполнители выступят с концертом в поддержку ЛНР и ДНР

В Уфе пройдет концерт в поддержку Луганской и Донецкой народных республик с участием звёзд башкирской и татарской эстрады. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.
Мероприятие, хэдлайнером которого станет Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, состоится в ГКЗ «Башкортостан» 25 мая в 19:00. Наряду с Ульякшиным в концерте примут участие такие музыкальные коллективы, как «ZAINETDIN», «Дервиш-Хан» и «Аргымак», а также популярные исполнители: Гузель Уразова, Рафис Сирусин, Зайнаб Фархетдинова, Рустам Гиззатуллин, Зуфар Билалов, Илнат Фархуллин и другие.
Как сообщают в ведомстве, все денежные средства, собранные в рамках мероприятия, будут направлены в поддержку ЛНР и ДНР.