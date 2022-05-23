В Уфе два года строят огромный Дворец борьбы

В Уфе два года строят огромный Дворец борьбы
В Уфе два года строят огромный Дворец борьбы
Вчера, 13:49ОбществоФото: piqsels.com
Власти Башкирии к 450-летнему юбилею Уфы собираются завершить строительство Дворца спортивной борьбы.

Под строительство выделили хорошее место и заложили «капсулу времени» с посланием для потомков. Все это было несколько лет назад. Сейчас работы встали, информирует «КП-Уфа».

Рядом со стройкой Дворца борьбы расположены недостроенный Воскресенский собор, полуразрушенный долгострой, который начинали как торговый центр, и старые гаражи.

Дворец спортивной борьбы должен был быть построен еще два года назад. Кроме строительства здания требуется благоустроить прилегающую территорию.

Подрядчика для строительства определили лишь недавно. Стоимость контракта составила 5,3 миллиарда рублей. Дворец будет возводить фирма «Проектстройкомплекс». Территорию огородили забором, но тяжелая техника простаивает. Власти заверяют, что строительство начнется уже этим летом.

Местные журналисты пишут, что инициатором строительства Дворца борьбы был глава Башкирии Радий Хабиров. Чиновнику очень нравится данный вид единоборств, поэтому возведение в Уфе именно такого спортивного центра является для региональных властей приоритетным.

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